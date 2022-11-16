Популярна Інстаграм-модель Кайлі Дженнер, мати двох дітей і власниця модного бренду продовжує дивувати кадрами в мережі.

Популярна Інстаграм-модель, б'юті-блогер та учасниця реаліті-шоу «Сімейство Кардаш'ян» Кайлі Дженнер вирішила вразити нескромним чином вдома та розкрила домашній одяг. Таким чином Кайлі продемонструвала свої форми та підкреслила їх завдяки чорному комплекту.

Як правило, Кайлі робить акценти на пишних формах без зайвої скромності, проте воліє для цього трендові міні сукні або досить блискучі та відкриті купальники. Цього ж разу мова зайшла про домашній стиль.

«І це мати двох дітей, так-так; Епоха короля Кайлі, частина 2; Перше фото Будь ласка ❤️; Приголомшлива дівчина, навиворіт ❤️‍🔥; Перший 🤍; Ряд 4 x 4 💕недавні 💕 #LBCB 💕; я так тебе люблю ❤️; кам'яна холодна краса; Ряд за рядом; Чому ти завжди виглядаєш сонним? - пишуть у мережі.

Щоб не поступатися своїм сестрам, Кайлі вирішила займатися косметичним брендом і щоразу показує, що їй ще чим здивувати. Цього разу Кайлі покрасувалася в цікавому образі, в центрі якого була її сукня-світр пастельного відтінку. Туфлі з гострим кінцем на шпильці, вільна шкіряна куртка та звичний макіяж перетворили дівчину.

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