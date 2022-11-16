Відома Інстаграм-модель, учасниця реаліті-шоу про свою сім'ю Кім Кардаш'ян відвідала гала-вечір Baby2Baby 2022, де змогла відзначитися вибором вбрання та своєю промовою. Як відомо, зараз Кім займається своїм брендом одягу та активно рекламує його навіть у себе вдома.
«Для мене було великою честю отримати нагороду Giving Tree Award за мою роботу разом із baby2baby. Дякую за всю ту чудову роботу, яку робить Baby 2 Baby, щоб допомогти стільки нужденним сім'ям. Дякую за надану мені честь» – поділилася Кім.
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«Так пишаюсь, що знаю тебе. Так здорово, що ви допомагаєте такій особливій організації; Кімберлі, ти відзначила всіх, окрім Олівії 🤔; Я хочу, щоб ти більше посміхалася на фотографіях, тому що твоя усмішка наймиліша; вітаю!! ти виглядаєш так гарно; Джессіка Альба там найкрасивіша... 😍».
Зазначимо, 42-річна Кім Кардаш'ян одягла рожеву сукню від Balenciaga з колекції весна-літо 2023, не забула вона і про дорогі прикраси з діамантами та про свою рожеву сумочку зі шкіри крокодила.
Її біле волосся було зібране в зачіску, макіяж вона зробила в нюдових кольорах.
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