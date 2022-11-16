Бьюті-блогер та учасниця реаліті-шоу «Сімейство Кардаш'ян» Кайлі Дженнер була гостей закритого заходу, вона відвідала відкриття виставки Mugler Couturissime у Бруклінському музеї у Нью-Йорку. Кайлі обрала ефектну чорну сукню з корсетом, яка підкреслила її помітно пишні форми.

Вінтажне вбрання Кайлі відразу привернув увагу, він був створений легендарним модельєром для колекції осінь-зима 1995 року. Сукня старша за саму Кайлі, адже вона народилася 1997-го.

Поділ сукні прикрашений пір'ям та бісером, а декольте виконано у традиційній для бренду формі, що нагадує крила метелика.

«Легендарна сестра; Досконалість!!!!; Мюглер королева; Корольова; Можна було б обійтися без деталей із пір'я на сукні та рукавичках, цей головний убір мав бути єдиною зіркою цього шоу; Хай живе королева Кайлі ❤️; Ідеальна засмага !!😍».

Як правило, Кайлі робить акценти на пишних формах без зайвої скромності, проте воліє для цього трендові міні сукні або досить блискучі та відкриті купальники. Раніше мова зайшла про домашній стиль.

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