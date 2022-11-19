Лідер групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка додав, що важко живеться і тим громадянам рф, які залишили країну-агресора ще 2014 року.

Український музикант, лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка вважає, що росіянам набагато важче, ніж українцям. Складно живеться, на думку зірки, і тим громадянам рф, які розірвали стосунки з росією. В інтерв'ю для радіо Еден музикант пояснив, що має на увазі.

За словами артиста, громадяни України борються за свою країну та майбутнє, тоді як після збройної агресії у народу росії не буде нічого. Деякі із противників війни пишуть зірці, тому він переконаний, що якась частина росіян страждає через війну в Україні.

"Я взагалі вважаю, що Україна зараз переживає важкі часи, але росіянам, я вважаю, набагато важче зараз є і буде. У нас є майбутнє, а у них немає майбутнього. Така історія", - сказав Олег Скрипка .

З росіянами, які давно переїхали з росії, вивчили українську мову і отримали громадянство, артист знайомий особисто і спілкувався з ними.

"Я питаю в цих людей: "Ми зараз страждаємо, наша батьківщина страждає, але в нас є батьківщина і ми за неї боремося. А як тобі?" І людина каже: "В мене немає батьківщини". І я прикладаю на себе, як би я так жив. Це взагалі дуже складно. Це люди без батьківщини. Мені важко це уявити", – поміркував Скрипка.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.



