Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка пояснила, як відбуваються її інтерв'ю.

"Взагалі-то я люблю більше співати, ніж говорити :) Мама розповідала, що в дитинстві я почала співати раніше, аніж говорити. Так і було наче до 24го. А далі ви знаєте… Кожне інтерв’ю для мене дуже важливе. Це газета, подкаст, великий канал. Бувають різні ступені втоми. Маю зізнатися, що мені важко даються цифри", — зізнається Джамала.

Співачка додала, що кожен раз перед ефіром вона вчить статистику: скільки ракет, жертв, міст та дітей, які загинули або ж поранені.

"Не просто донести співрозмовнику всю інформацію, або ж запитати про його відношення, підтримку, або нейтральність. І якщо я почула чи помітила останнє - начувайся. Вибачте за порівняння, але це як концерт, коли твій глядач просто не має піти з твого концерта порожнім всередині. Тому я маю на меті бачити в кінці розмови, що ми перемогли! І перемагаємо! Як каже мій добрий друг Антон Нестерко, разооооом до перемоги!", — наголосила зірка.

Партнер Джамали по шоу "Танці з зірками" відреагував на публікацію: "Неймовірна Джа!! Подяка тобі безмежна!! Ми обов’язково переможемо!! Слава людям нашим завзятим!! Слава нашим найкращим в Світі воїнам!".

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.