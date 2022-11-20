Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклала фото, де показала, як готувалися до зйомок фіналу "Голосу країни" у метро.

На деяких фотографіях Катя позує разом зі своїм чоловіком та провідним Юрієм Горбуновим. Навколо можна побачити, як готують до зйомок апаратуру та декорацію зі свічками, а телеведуча розповіла, що це була репетиція перед фіналом.

"Нові реалії. Сьогодні на репетиції замислилась над тим, на скільки важливо нам продовжувати робити те, що робимо. Голос - всесвітній формат і завтра в різних куточках світу від Чілі до Франції, від США до Норвегії телевізійники, виробники формату і глядачі прихильники Голосу будуть спостерігати за тим, як незламні українці попри все роблять свою справу, попри все випускають прямий ефір шоу з укриття, зі станції метро. По всьому світі люди бачать банери з закликом "Be brave like Ukraine", ми підтверджуємо цей слоган про нас. Дякую великій команді сміливців, хто вірить і робить попри те, що кажуть, що "може не треба". Треба! Це рух, це рух до перемоги", - написала Осадча.

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