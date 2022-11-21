58-річна Моніка Беллуччі у скромному образі з чорною сукнею та прозорим верхом привабила досить стриманим стилем. Цього разу артистка вважала за краще з'явитися на заході у темному вбранні та доповнила його лише простими прикрасами.
«Спасибі паризькій публіці, яка влаштувала мені незабутній прийом за останній у Франції спектакль "Листи і спогади Марії Каллас" у постановці тогоvolf в симфонічній версії в постановці Філіпа Форже взаповідник у понеділок листопада 14" - поділилася Моніка.
Багато хто звернув увагу, що фактично на кожному заході Моніка сяє виключно в костюмах і сукнях темного кольору: «Елегантна старість, виходить», - зауважує один із фанатів.
Нещодавно Моніка дала інтерв'ю та взяла участь у кількох зйомках.
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Яскравий макіяж з акцентом на карі очі, пишне і трохи помпезне укладання з начосом, а також прикраси з коштовним камінням перетворили Моніку.
Нагадаємо, 58-річна Беллуччі у чорному костюмі показала моделям, як треба старіти красиво.
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