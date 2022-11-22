Популярна інстаграма модель Кайлі Дженнер в інстаграмі щодня показує нові кадри, оскільки веде блог досить давно. На цей раз дівчина вирішила привернути увагу досить нетиповим для неї способом.

Кайлі блиснула звичайнісіньким вуличним чином, а також показала обличчя поблизу з мінімальною кількістю макіяжу. При цьому дівчина наголосила на підведені очі і нюдові губи, нагадавши про свою лінійку косметики.

Таким чином, Дженнер отримала масу компліментів, люди були вражені станом шкіри Кайлі, яка і так любить досить яскравий і насичений макіяж.

«Твої очіааааа😍; це очі для мене ✨; 👀 Візьми мене!!; Мій коментар про те, що Кайлі Дженнер не може бути сірою людиною; Повернення всього; ми сумуємо за вашим селфі! 🤍; Мати? Вибач, мамо?; нарешті селфі 🫶🏼🥳; кам'яна холодна краса; Добре мама» – пише Кайлі.

Також раніше Кайлі вирішила прогулятися на узбережжі в незвичній і навіть скромній цибулі – зазвичай дівчина одягає найменший одяг, щоб похвалитися штучними формами після пластики.

Копіруючи стиль сестри Кім, Дженнер вирішила зробити такі ж пишні стегна та підправити тонку талію.

Нагадаємо, Каменських у вишиванці показала українцям, чому їй є чим пишатися: "Я справді вважаю...".

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Огневич у романтичному образі здивувала виглядом після зміни стилю: "Француженка Злата".

Також Politeka писала, що Джамала з'явилася на вулицях Польщі, вразивши природною красою: Є люди, які без косметики красиві.