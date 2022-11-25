Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою волонтерських та благодійних ініціатив, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз артистка показала кумедне відео, а в ньому лайфхак – як підсвітити будинок за умов відключень.

У ролику Наташа спочатку показала себе із кумедною інста-маскою на обличчі та заявила, що навчить українців робити "ліхтарики" для будинку з батарейок та фольги. А далі показала, як це сама робить. Так, для створення такого підсвічування знадобиться дві батареї, до яких приєднується діодна лампочка і все це обмотується у фольгу. Для зручності цей механізм Наталя поклала у сірникову коробку.

У підписі до публікації Могилевська заявила: "Лайфхак! Лампочка, яка безперебійно працюватиме рік". Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Весь тик-ток у цьому лайфхак", "Я б навіть і не додумалася", "Де лампочку взяти?", "Прикольно", "Жерсть, дожили! Дива дає лайфхаки про лампочки! Респект, Наталя!", "Ви чудова", "Круто", "Ви круті. Все буде Україна", "У мене чоловік таку зробив. Минулої доби дуже знадобилася!", "Класно. Молодці".

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