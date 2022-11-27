Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою. Але пара після 10 років відносин не змогла зберегти відносини і розлучилася після 24 лютого. У цей час розлучилися друзі зіркової пари - Даша і Михайло Кацуріни. Після цього Надя пішла до Михайла, а Володимир почав стосунки з Дашею.
А нещодавно нова подружка Дантеса приїхала із Польщі до Києва. Володимир вирішив показати, як проводить час із новою коханою, поділившись кадрами у своєму блозі.
Як можна побачити, Дантес вирушив до Даші до ресторану.
"Коли у її ресторані, тоді тобі їжу виносять останньому", - написав Дантес у сторіс.
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"Даша, а скажи, є якась закономірність у тому, що тобі все принесли, а мені ні", - запитав Володимир, цікавлячись коханій, чому він не отримав страви, хоча їй уже все приготували.
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