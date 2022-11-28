Але через це вона іноді й страждає. Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Катя повідомила, що знову опинилася в тіньовому бані, та звернулася до українців по допомогу.

"Ну і мене знову відправили в тіньовий бан. Я ж ворожа для спільноти. Накидайте реакцій. Будемо протистояти тій «спільноті»", — попросила Осадча шанувальників.

Крім того, ведуча емоційно прокоментувала трагедію, яка напередодні сколихнула всю Україну. У Вільнянську Запорізької області поховали немовля, вбите російськими окупантами ракетним ударом у ніч проти 23 листопада. Дитині було два дні від народження. Малюк навіть не встиг отримати свідоцтво про народження.

"Весь день перед очима фото мами, що ховає свою дитину, яка не прожила і двох днів. Не ділюся фото, адже ви всі це фото бачили і мені здається, горе збільшується з кожним поширенням.... Цьому болю немає меж. Я плачу від безсилля, від несправедливості. Плачу з кожною мамою. Спи з миром, маленький", — написала Катерина Осадча.

Раніше ведуча також обурилася поведінкою деяких наших співгромадян, які виїхали за кордон та хизуються всіма перевагами життя в інших країнах.

"Не буду нікого відмічати і ганьбити. Але майте клепку, якщо ви в теплі, зі світлом і за кордоном, не варто кричати, як вам класно", — написала Катя.

Нагадаємо, Осадча звернулася до українців після "одкровень" Земфіри.

Як Politeka повідомляла, Осадча вразила домашнім фото з синами від Горбунова.

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