Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Папік". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення за кілька тижнів зірка переїхала до Німеччини до свого молодого чоловіка. Даша зізнавалася, що не планувала про нього розповідати громадськість. Не забуває Петрожицька і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу зірка показала двох котів, із якими живе.
"Ну що це таке? Ну не щоб сказати: "Привіт, мамо. Ми нудьгували". Ні-не, одразу дай жерти. І так щодня. Ой, котики", - сказала Даша.
"Ось як ви думаєте? Вони мене люблять, бо я їхня мама і колись врятувала їхнє життя? Не схоже. Просто жратва", - сказала Петрожицька на другому сторісі.
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