Хореограф і танцюрист Влад Яма, суддя "Танців зі зірками", який втік до США після повномасштабного вторгнення, показав, як став президентом України.

Як пише Politeka.net, Влад Яма – відомий український танцюрист і хореограф, який судить проект "Танці з зірками", а до цього знаменитість був рефері в "Україна має талант". А після повномасштабного вторгнення Влад Яма взяв сина та дружину, виїхавши з України до США. При цьому зірка в інтерв'ю зізнавався, що йому вдалося перетнути кордон ще до введення воєнного стану.

Але колега Влада Євген Кот засумнівався у такій версії.

"Це вибір кожного. Для мене питання, як люди покинули країну? А як законним шляхом можна було це зробити, якщо о 5:30 ранку у нас було введено військовий стан. Це не моя справа, я цим займатись не буду, просто питання зависло". у повітрі", - міркував зірка, згадуючи Влада Яму.

Не забуває зірковий хореограф і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка показала фотографію екрану, де його незвичайно підписали.

"Володимир Зеленський. Президент", - було написано на кадрі.

"Ну, буває", - написав у відповідь Влад.

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