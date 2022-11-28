Як пише Politeka.net, Влад Яма – відомий український танцюрист і хореограф, який судить проект "Танці з зірками", а до цього знаменитість був рефері в "Україна має талант". А після повномасштабного вторгнення Влад Яма взяв сина та дружину, виїхавши з України до США. При цьому зірка в інтерв'ю зізнавався, що йому вдалося перетнути кордон ще до введення воєнного стану.
Але колега Влада Євген Кот засумнівався у такій версії.
"Це вибір кожного. Для мене питання, як люди покинули країну? А як законним шляхом можна було це зробити, якщо о 5:30 ранку у нас було введено військовий стан. Це не моя справа, я цим займатись не буду, просто питання зависло". у повітрі", - міркував зірка, згадуючи Влада Яму.
Не забуває зірковий хореограф і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
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А цього разу зірка показала фотографію екрану, де його незвичайно підписали.
"Володимир Зеленський. Президент", - було написано на кадрі.
"Ну, буває", - написав у відповідь Влад.
Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками", який втік у США, засумував Україною
А ще Politeka повідомляла, що Яма з "Танців із зірками" завив по Україні, сидячи за кордоном
Також Politeka писала, що Влад Яма із "Танці зі зірками" у США розгнівав українців новим постом