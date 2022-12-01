Цього разу на своїй сторінці в Instagram продюсер нагадав, що рік тому відбувся фінал його улюбленого шоу "Танці з зірками".

"Такий світлий та яскравий день. Осінь тоді було теплою. А про сніг, як і про війну ще ніхто не думав. Я понад усе чекав дня після фіналу, коли мав відлетіти до улюбленої Португалії. Бо дуже стомився за сезон. Пам'ятаю, як в Порто я вперше натрапив на новину про концентрацію російський військ на кордоні. Тоді кинуло в холод. Пам'ятаю цей момент дуже чітко", — зізнається Володимир Завадюк.

Він також показав кілька кадрів із закулісся зйомок шоу, на одному з яких позує разом із ведучими Катериною Осадчою та Юрієм Горбуновим.

"Я знаю, як багато людей любили "Танці з зірками". Для багатьох вони були роботою, домом, стартом. Для багатьох найбільшим випробуванням долі, на яке так хотілося повернутися. Я впевнений, що після перемоги ми знову затанцюємо на зло ворогам. А поки тільки ностальгія. Найскладніше хронічна хвороба, від якої неможливо вилікуватися. І не треба. 🤍", — додав продюсер.

На публікацію в коментарях відреагувало багато знаменитостей, серед Яких Катя Осадча, Катерина Кухар, Ілона Гвоздьова, Артур Логай, Аніта Луценко.

"Але яким буде новий сезон! Вчу ча-ча-ча раз. Вже зовсім скоро. Тому, набирайтеся сил. Вони вам знадобляться🙌", — пожартував сммник пса Патрона.

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