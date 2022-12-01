Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне відео, на яке показала, як готується до концерту у Києві та заінтригувала глядачів.

На відео можна побачити, як Надя зі своїм шоу-балетом репетирує яскравий динамічний номер із хореографією. При цьому на тлі звучить її пісня, яку вона співає у мікрофон, активно рухаючись. Співачка розповіла, що приготувала своїм глядачам на концерті у Києві два сюрпризи – її виступ відкриє молода співачка, а ще на концерт прийде "колишній" Наді Позитив.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Київ, для гостей концерту я підготувала два музичних сюрпризи! Мій концерт розпочне дуже талановита дівчина, з неймовірним тембром – @lely45. Для мене дуже важливо підтримувати нових виконавців зараз. Рада, що саме ти відкриєш концерт в цей вечір. А ще до нас приєднається мій…колишній @positiff. Знаю, як вам подобається його появи під час моїх виступів. До зустрічі 2го грудня у Stereo Plaza. Бережіть себе".

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