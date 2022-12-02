Як повідомляє Politeka.net , через відключення світла зараз страждають усі. Проте українці вже навчилися пристосовуватися до таких реалій, бо незламні. Українська співачка та переможниця "Євробачення-2016" Джамала опублікувала в Інстаграм фото блекауту у Києві.
Артистка Джамала на якийсь час повернулася до української столиці з Польщі, де давала благодійні концерти. Вона зізналася, що місто у повній темряві викликало в неї незвичні емоції. Крім того, артистка нагадала, що у відсутності світла на вулицях столиці винна росія та її постійні обстріли.
"Попередні удари призвели до того, що нині дефіцит виробництва електроенергії становить близько 30%. Тисячі містечок, сіл і близько 6 мільйонів людей зараз без світла. Раніше їздила поїздом і бачила освітлені вночі вулиці, цього разу побачила країну у пітьмі. Країна-агресор хоче занурити Україну в цю темряву, а сама вже давно в ній тоне... Ми маємо бути єдиними, наскільки це можливо", - зазначила Джамала.
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Крім того, переможниця "Євробачення-2016" подякувала всім працюючим і відновлюючим світлом - це понад 1000 професіоналів, які також є справжніми героями.
У коментарях українці підтримують одне одного та зазначають, що вірять у перемогу.
Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".
Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.
Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.