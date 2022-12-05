Нещодавно артистка поділилася з українцями дуже важливою для неї піснею «Ніколи не здамося» про наші воєнні реалії. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Аїда розмістила відео, в якому емоційно виконала нову пісню.
Шанувальники, серед яких багато іноземців, у коментарях оцінили нову пісню зірки "Х-Фактора" та засипали її компліментами:
"Дуже сильно 😢🔥";
"Пісня заслуговує постійного перебування на радіо 🔥";
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"Мала, все буде добре, слава Україні!";
"Вау, як красиво, чудово 😍";
"Як завжди неймовірно красиво";
"Привіт, сонечко Аїда! Мені шкода, що ви змушені тікати від цього кошмару в Україні, і я підтримую вас усім серцем. Я хочу, щоб ти була щаслива. Я б хотів, щоб хтось міг бачити тебе так, як я бачу тебе, бачити красу в тобі і дарувати тобі щасливі дні";
"дуже багато людей любить Аїду такою, яка вона є. І всім серцем щиро любимо. 😉";
"Все буде Україна, моя дорога землячка, ще трохи";
"Мені подобається твій голос";
"Аїда:-((( найкращі дні прийдуть, надія вмирає останньою, а надія ще є;-)".
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