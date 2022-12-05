Нещодавно артистка поділилася з українцями дуже важливою для неї піснею «Ніколи не здамося» про наші воєнні реалії. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Аїда розмістила відео, в якому емоційно виконала нову пісню.

"В мене забрали те, чому присвятила життя. Натомість сирени і знову біжу в укриття…", — співає Ніколайчук.

Шанувальники, серед яких багато іноземців, у коментарях оцінили нову пісню зірки "Х-Фактора" та засипали її компліментами:

"Дуже сильно 😢🔥";

"Пісня заслуговує постійного перебування на радіо 🔥";

"Мала, все буде добре, слава Україні!";

"Вау, як красиво, чудово 😍";

"Як завжди неймовірно красиво";

"Привіт, сонечко Аїда! Мені шкода, що ви змушені тікати від цього кошмару в Україні, і я підтримую вас усім серцем. Я хочу, щоб ти була щаслива. Я б хотів, щоб хтось міг бачити тебе так, як я бачу тебе, бачити красу в тобі і дарувати тобі щасливі дні";

"дуже багато людей любить Аїду такою, яка вона є. І всім серцем щиро любимо. 😉";

"Все буде Україна, моя дорога землячка, ще трохи";

"Мені подобається твій голос";

"Аїда:-((( найкращі дні прийдуть, надія вмирає останньою, а надія ще є;-)".

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук вразила новою піснею українською мовою.

Також Politeka писала, що Аїда Ніколайчук із животиком напоказ порадувала українців.