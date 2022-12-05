Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка прославилася завдяки шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним, де їй вдалося перемогти. Після пари одружилася і вже завела спадкоємця - сина Лева. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.

"Спробуємо ще раз?", - Запитала Даша, пропонуючи ставити запитання.

"Класно, що на вулиці війна, а ви все одно радієте життю!!! Зараз ваше навчання також...", - написала фанатка.

"А я маю сісти і плакати? Я це робила в перші місяці, а зараз цим точно не зроблю не собі краще, не нашій країні. Єдине, як я можу допомогти, це продовжувати жити, насолоджуватися кожним днем, працювати і робити донати на великі суми", - написала Даша.

Також зірка похвалилася великими сумами донатів, які вже встигла перекласти на допомогу та поспілкувалася зробити це ще раз.

Нагадаємо, Квіткова з "Холостяка" приміряла "пацанський" образ і одразу попередила хейтерів

А ще Politeka повідомляла, що Квіткова з "Холостяка" розповіла, що врятувало її шлюб із Добриніним.

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна вразила фігуркою у білизні .



