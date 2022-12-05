Мовний скандал навколо Маші Єфросініної та Олі Полякової розгорівся у липні цього року. Тоді на YouTube-шоу "Дорослі дівчатка" вони наголосили, що не можуть вести проект українською.

Українська ведуча та блогер Маша Єфросиніна прокоментувала мовний скандал, у який потрапила разом із Олею Поляковою у липні цього року. У програмі "Ходять чутки!" Раміни Есхакзай знаменитість повідомила, що деякі звинувачення на її адресу було проплачено.

Ведуча визнає, що припустилася помилки, оскільки на той момент не розуміла, наскільки тригерною для суспільства є тема української мови.

"Я абсолютно точно не відчувала шкірою, як змінився наратив з приводу мови. Я її не відчувала, я не встигла її вирахувати. І я тоді робила цей випуск ще дійсно в усвідомленні того, що "Дорослих дівчаток" люблять за чесність. Я абсолютно наївно подумала, що ця чесність так само буде сприйнята як будь-яка інша, яку ми говорили. І облажалась", - прокоментувала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна зізналася, що у той період їй найбільше не подобалося, як люди піарилися на її імені, коментуючи мовний скандал. Крім того, ведуча вважає, що після того інциденту деякі блогери та медійники спеціально її публічно цькували, щоб на цьому заробити.

"Були ті, хто робив це на замовлення. Я це знаю точно, тому що ці ролики потім були на просуванні. Були ті, хто справді обурився і розчарувався, і я їх розумію", - зазначила Маша Єфросиніна .

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.