Відома актриса, 64-річна голлівудська зірка Шерон Стоун показує нові образи у соціальній мережі Інстаграм досить рідко. А нещодавно вона розповіла про необхідність проведення операції, яка допоможе позбавитися пухлини.
Після цього Шерон написала коротке звернення і зауважила, що якийсь час її на зв'язку не буде. Як можна помітити зараз, артистка виборює здоров'я, але продовжує показувати стильні образи на останніх кадрах.
У рожевому костюмі з різними відтінками Шерон виглядала максимально яскраво та привабливо:
"Це просто чудово!; Так, велике дякую; супер; Чудово! ❤️; Ти йдеш, дівчинко ... приголомшлива ❤️; найшикарніша жінка; я заздрю цій розкоші та силі» - пишуть шанувальники в мережі.
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Зазначимо, ми писали, позбутися пухлини артистка вирішила без зайвого галасу і помітила – її не буде на зв'язку якийсь час.
Після цього в Інстаграм Шерон повернулася тріумфально, а знімки завжди набувають безліч реакцій. На цей раз зірка позувала в яскравому костюмі з помаранчевим принтом і зробила недбалу зачіску, зачесавши короткі локони назад.
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