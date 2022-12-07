Рік тому Світлана Лобода розповіла Маші Єфросініній про стосунки з дочками, колишнім чоловіком та продюсеркою, але не згадала про війну в Україні.

Українська ведуча Маша Єфросиніна заявила, що не хоче записувати нового інтерв'ю з артисткою Світланою Лободою, яка багато років будувала свою музичну кар'єру на росії. У програмі "Ходять чутки!" Раміни Есхакзай знаменитість пояснила, чому ухвалила таке категоричне рішення.

Рік тому Світлана Лобода розповіла Маші Єфросініній про стосунки з дочками, колишнім чоловіком та продюсеркою, але не згадала про війну в Україні та причини того, чому її виступи бойкотували кілька років тому.

Ведуча пояснила, що Лобода переглядала інтерв'ю після запису. Тому вона могла б і не дозволити публікувати матеріал із актуальними питаннями, а залишити в ньому лише те, що хотіла.

"Я не хочу, тому що я знаю: кликати Світлану в ці часи - це у неї потрібно запитувати цілу низку питань, на які я знаю, як вона відповість. Навіщо це мені? Мені тоді вистачило хейта. Світлана переглядає свої інтерв'ю. Вона його подивиться, їй щось не сподобається. Кожна людина, яка дала інтерв'ю, має право заборонити публікувати це інтерв'ю", – пояснила Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна підсумувала, що їй зараз чим займатися, тож не хоче лізти у брудну білизну Світлани Лободи.

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