Маша Єфросиніна продовжує дивувати фанатів у мережі, розповідає про своє життя та показує різні ініціативи у Києві. На цей раз Марія поділилася новиною з колегою, проте отримала досить змішану реакцію.

«Ви знаєте, що я обожнюю, коли гарно та з користю! Наша акція з katsurina саме про це! Отже, якщо у вас є цей шалено теплий пуховик-бестселер, схожий на пухову ковдру, але ви поклали око на нове, тоді скоріше в шоу рум Katsurina» - пише ведуча.

Вона зауважила, що люди можуть принести пуховик, віддати консультантам, бренд повністю відновить одяг та передасть підопічним його фонди. Натомість громадяни отримають знижку 3 тисячі грн для нового пуховика.

Проте досить високі ціни на одяг перейняли українців:

«15к за куртку, це мільйонером потрібно бути 😂; Враховуючи, що новий коштує 15к, а бренд віддає лише 3к…) розумію, що суть не в грошах, а в благодійності, але таке) або треба було брати всі пуховики на перешивку (не лише бренду Даші), або взагалі без грошей натомість) ; 15000 грн за пуховик, ну млинець, серйозно?;

Усі відібрали; Ну млинець кофточка за 7К гривень. Я розумію, є свій купець, але якось трохи ту мач; Це реально дорого і я переходжу цю зиму в тому, що це точно; у чому суть такого обміну? Ціни у шоурумі шокують – пуховик за 15000 грн та 7500 грн за туніку?! Далеко не кожен може купити собі одяг за такі гроші. Дуже сумнівний акт благодійності 🤷🏻‍♀️».

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.