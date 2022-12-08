Популярна українська актриса та зірка серіалу "Фортечна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне відео, де показала, як читала вірші на вечорі у Львові.

Як відомо, під час війни Наталка почала проводити заходи, на яких збирає глядачів та читає для них вірші. І якщо раніше вона організовувала такі зустрічі лише у Києві, то тепер зібрала зал і у Львові. У ролику актриса чуттєво виконує вірш Станіслава Чернилевського, а підпис до публікації розповіла історію цих унікальних творів.

"#наталкачиталка нещодавно у Львові допомогла зібрати моім хлопцям на обігрів. Але я пишаюся цим проектом ще тому, що можу відкрити вам українську поезію яку ви не почуєте і не прочитаєте НІДЕ! Станіслав Чернілевський і ця його любовна лірика не надрукована ніде. Вона є на ксерокопії рукописних листків, які дісталися мені коли ми складали іспит з "техніки мови". Це дуже особливі твори, неймовірні творення слів в які вслухаєшся… Так не писав і пише ніхто! Нехай цей вірш шириться віртуальним світом", - поділилася Денисенко.

Нагадаємо, Катя Осадча показала рідкісне фото зі своїми батьками: "Коли вороги були вже за кілька кілометрів...".

Як повідомляла Politeka, Джамала нарешті зізналася, навіщо їздила до США, та вразила кадрами: "Назавжди запам'ятаю...".

Також Politeka писала, що Лобода нарвалася на критику після нової заяви за кордоном: "Ой, схоже, ця "патріотка"...".