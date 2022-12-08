Відомий український дизайнер Андре Тан минулого року розлучився із дружиною, з якою був разом 12 років та виховує доньку.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram модельєр заговорив про нові стосунки і як їх зберегти

"Нові стосунки нагадують прогулянку в лісі, або блукання в ньому. Тут вже кому як. Спочатку ви йдете по вже зробленій стежці, але чим глибше в ліс - тим менша вона помітна. Сварки підкрадаються непомітно, ніби змії між листям. Але бувають різні змії. І сварки теж бувають різні", - пише Андре Тан.

Дизайнер дав кілька порад, як не "вжалити" партнера випадково сказаним словом.

"Пам'ятайте про важливе. Зовсім недавно обговорював тему сварок з другом, і той поділився цікавою думкою: емоції викликають у нас люди, яких ми цінуємо. Тому часто хочеться висловити все саме близьким. Про це потрібно згадувати, коли хочете сказати необдуману дурість. Якщо людина вам важлива, чи варто ризикувати стосунками заради виграної суперечки?", - наголосив Тан.

Він також радить не ставитися до сварок занадто серйозно.

"Моє улюблене правило. Чи коштують ваші розбіжності багатьох місяців або років стосунків? Щирий сміх чи посмішка мають дивовижну силу", - додав дизайнер.

Також, на думку Андре Тана, люди, які намагаються щось довести, не можуть оцінити аргументи іншої людини, бо наперед вважають їх випадом проти своєї картини світу. Потрібно шукати спільне та об'єднуватися навколо нього. Безліч сварок взагалі стануть безглуздими, якщо згадати про те, що цінності і у вас, і у співрозмовника одні й ті самі.

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