Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука - та ще витівка і любить приміряти нові та незвичайні образи. Нещодавно нотаріус Христина Горняк прогулялася в облягаючій бордовій сукні, а на нових фото постала з пишними кучерями. Звичайно ж вона не встояла і запостила кадри у своїх Інстаграм-Сторіз.

Днями дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк повернулася до України після поїздки до столиці Австрії Відня, де вона вирішила перечекати зиму. Вдома вона зіткнулася з труднощами через вимкнення електроенергії. Але все ж таки наступного дня їй пощастило - вона встигла впорядкувати себе перед походом до ресторану зі своїми подругами, які також залишилися в Києві.

Для прогулянки з найкращими подругами Христина Горняк не лише зважилася на експеримент із зачіскою, а також обрала стильний повсякденний образ, який наголосив на її природній красі.

Дружина телеведучого Володимира Остапчука позувала в ніжному светрі та бежевих штанях, а талію наголосила на ремені. Волосся її накручено в пишні дрібні кучері в стилі Мальвіни.

Нагадаємо, що дружина Остапчука "кайфанула" в компанії іншого, поки чоловіка немає поряд.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука зненацька з'явилася в компанії статного красеня.

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