Екс-модель і переможниця «Холостяка» з Михайлом Заливако Анна Богдан продовжує хизуватися відпочинком в Домінікані.

Екс-модель Анна Богдан прославилася після свого участь в одному з сезонів шоу «Холостяк», разом з головним героєм проекту вона прожила разом близько року. Потім пара оголосила про раптове розставання і відмовилася давати коментарі.

Навіть у важкий для країни і громадян часом Анна не відмовляє собі в розкішному відпочинку, що активно висвітлює в мережі. З цього приводу під більшістю фото Богдан – виключно негативні коментарі.

Ганна ж продовжує ігнорувати критику і хвалитися відпусткою в Домінікані. На цей раз вона хвастнула фігурою на пляжі в маленькому рожевому купальнику.

«Погода швидко змінюється через 5 хвилин набігають хмари, сильна злива, і через пару хвилин знову сонечко» - поділилася Богдан.

Оскільки екс-модель працює в турагенції, вона звикла мандрувати по світу і підбирати краще курорти для відпочинку. Незважаючи на складний період в країні, критика українців Богдан не чіпає.

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