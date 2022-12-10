Популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав незвичайне фото та розповів, чим його вразили українці.

Як видно, на новій фотографії Ектор зображений, сидячи на підлозі у темній кімнаті з ліхтариком та книгою в руках. Перед камерою він з'явився в теплому одязі, з шапкою на голові і закутавшись у теплу ковдру. Схоже, ресторатора, як і мільйони українців, теж зачепила проблема відключення світла та тепла.

У підписі до публікації Хіменес-Браво захопився українським народом і тим, як населення підготувалося до зими. "Зима — це те, що залишилося. Перетерпіти, адаптуватися. Якщо витримаємо зиму на туристичних газових плитках, генераторах, свічках і вʼязаних шкарпетках — то вже витримаємо усе. Насправді ви будете шоковані, але здається український народ — один із найпідготовленіших до втрати енергетичних ресурсів. Стільки старлінків, генераторів, плиток, екофлоу, і всього іншого на руках у населення немає ніде. Це при тому, що ми ще й донатимо. Це ж просто гордість. На чому ви готуєте зараз, коли немає світла? Пишіть нижче", - написав Ектор.

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