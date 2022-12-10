Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка неодноразово потрапляла у скандали через мовне питання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка та засновниця благодійного фонду поділилася фрагментом свого нового інтерв'ю Раміні Есхакзай та звернулася до українців.

У короткому ролику-анонсі зібрана нарізка гострих та відвертих фраз Маші, які вона говорила. А у підписі до публікації телезірка порушила тему заголовків, які, на її думку, роблять саме з таких відеонарізок. За словами Єфросініної, дуже часто заголовки не розкривають того, що сказала людина.

"Заголовки сьогодні - це сильний інструмент для маніпулювання увагою аудиторії. Ними заробляють, ними можуть створювати хибне враження про людину… Але точно ними ніколи не передають суть та ті сенси, що часто говорить герой матеріалу. Пам‘ятайте про це, відкриваючи черговий гострий заголовк! І дякую всім, хто подивися моє інтерв‘ю Раміні, і зрозумів все, що я хотіла сказати", - написала телеведуча.

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