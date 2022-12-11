Відома модель, бізнес-леді та досить скандальна особистість Кім Кардаш'ян після розлучення привертає увагу новими та зухвалими способами. Для цього Кім також сміливо експериментує зі стилем та повністю змінює зачіску.

Цього разу селфі Кім поблизу збентежила деяких фанатів, адже артистка продемонструвала, в якому стані її вибілені до сивини локони. Багато хто звернув увагу - у спробах за новою собою зірка переборщила з фарбуванням темних локонів.

На думку шанувальників, Кім варто було б зупинитися і задуматися про збереження пасм загалом:

«Gurl, у тебе більше немає цього кольору волосся, тримай його милим; ти зіпсувала свій стиль, люба; Я пам'ятаю, коли мені подобалася Кім, я дізнався, ким вона була насправді; схоже на солому ой; хочу виглядати як ким у 40; Не можна просто сфоткатися з незворушним обличчям?; я сумую за темним волоссям 🙄».

Кім нещодавно розлучилася з репером Каньє Вестом, який також використав усі засоби, щоб привертати більше уваги.

Раніше Кардаш'ян вирішила показати рідкісний кадр із молодшими дітьми. Як правило, зазвичай Кім хвалиться сімейними фото із сестрами, або тільки з дочками.

Нагадаємо, Ребрик чесно розповіла про роботу у новій для неї сфері, відео.

Як повідомляла Politeka, Квіткова з "Холостяка" вигуляла стильний аутфіт у улюбленому кольорі.