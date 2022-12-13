На кілька днів співачці Джамалі вдалося приїхати до України та зробити просте фото у поїзді.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала перебувала в США з важливою місією – нагадувати світові про війну. На кілька днів їй удалося приїхати в Україну. Знаменитість не втрималася і зробила кілька знімків у поїзді. На одному з них її можна побачити без макіяжу на обличчі. Знімки з'явилися в Інстаграм-Сторіз артистки.

Джамала позувала максимально просто - у чорній футболці з українськими мотивами, з розпущеним волоссям та без краплі макіяжу на обличчі, демонструючи натуральну красу. Співачка свіжа і гарна без мейка. У руках вона тримає чай у фірмових склянках "Укрзалізниці". Образ доповнювали невигадливі прикраси.

Окрім того, артистка зробила знімок батончиків, які купила у поїзді. На етикетках можна побачити обнадійливі гасла про перемогу у війні проти російських окупантів.

Варто зазначити, що у 2016 році Джамала перемогла у пісенному конкурсі "Євробачення 2016", який проходив у Стокгольмі, Джамала виконувала композицію "1944" про депортацію свого народу.

Після нападу росії на Україну Джамала з дітьми поїхала до Туреччини. Артистка виступає у різних країнах із концертами на підтримку України.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.