Телеведуча Леся Нікітюк показала себе такою, якою її не можна побачити на жодному знімальному майданчику.

На фото в домашній обстановці Нікітюк вирішила продемонструвати себе в коротеньких шортиках та топі.

У кадрі також можна побачити вірного друга Лесі Нікітюк – Рафчіка.

"Хтось завжди підглядає", - жартівливо підписала фото Нікітюк.

Судячи з одягу телеведучої, з опаленням у неї проблем немає.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк жартувала, що живе із меценатом.

«Він буде обличчям корму. Уявіть, Рафік стане першим амбасадором корму в Україні. І він буде меценатом – по суті, мій пес реально буде таким маленьким меценатом. Раз на місяць він розвозитиме цей корм по притулках. Тобто вже сам заробляє гроші ", - розповідала Нікітюк кілька років тому про успіхи свого улюбленця.

Також повідомлялося, що Лесю Нікітюк розлютило зауваження щодо її зовнішності.

Окрім іншого, Нікітюк заявила, що якщо вона захоче «наколоти» собі все, то вона це зробить і нікого не питатиме.

Також Politeka.net писала, що Леся Нікітюк показала свою симпатичну куму, якій вона зробила макіяж.

Телеведуча попросила своїх передплатників оцінити її старання і пожартувала, що тепер говоритимуть, що не тільки вона собі збільшила губи.