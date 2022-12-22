Телеведучий Володимир Остапчук відповів хейтерці, яка назвала його бабником, поділившись новим фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – успішний український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Володимир був одружений з нотаріусом Христиною, з якою пов'язав свою долю в 2020 році. А нещодавно стало відомо, що Остапчук розлучився із дружиною і вже отримав документи із суду. І хоч пара не коментує цієї інформації, але вже встигли перестати стежити один за одним в Інстаграм.

А цього разу Володимир вирішив показати хейт у свій бік від фанатки.

"Бабкін голимий", - написала фоловерка у коментарі Остапчуку.

"Загугли себе на ніч", - написав Остапчук у відповідь і показав обличчя хейтерки.

Після цього Володимир показав, як виглядає його сніданок, поділившись промовистим фото.

"Доброго ранку, виробляюся", - написав Остапчук на фотографії.

Нагадаємо, Остапчук на тлі чуток про розлучення з'явився у несподіваному місці.

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення зізналася, чи вона ловила коханого на зрадах.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука дала пораду, як прокачати свою жіночність та позбутися комплексів



