Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість, яка цього року була суддею Національного відбору на Євробачення-2023, поділилася кадрами із лаштунків та показала в деталях свій незвичайний образ.

Як видно, на нових фотографіях Юлія зафіксована у метро, ​​де проходили зйомки, на деяких знімках вона позує в компанії зіркових колег та переможців Нацвідбору. Як видно, для заходу співачка обрала незвичайний образ – на ній довга темна спідниця із напівпрозорим топом та довгим сріблястим пальто. Особливо привертає увагу "космічна" зачіска Юлі, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Саніна написала: "Ще трохи фото". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Космічна!".
"Юліє, я обожнюю вас і музику The Hardkiss".
"Дуже красива".
"Перша – фотка на паспорт моєї мрії".
"Ви неймовірна!".
"Трійка гідних суддів повністю розділяла ваше рішення".
"Неймовірно гарна".
"Юля, я вас обожнюю".
"Це просто вау".
"Красуня".

Популярні новини зараз

"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці

Тіну Кароль несподівано розкритикували після нового відеозвернення: "Нагадують клоуна"

"Це більше не секрет": в родині важкохворого Брюса Вілліса очікується поповнення

Аварійні відключення: в "Укренерго" повідомили, в яких областях сьогодні не буде світла

У Польщі українець напав на свого друга, все закінчилося трагічно: "не хотів віддавати йому..."
Показати ще

Нагадаємо "Я завжди буду відкрита": Jerry Heil після Нацвідбору несподівано запропонувала свою допомогу гурту TVORCHI.

Як повідомляла Politeka, "Ти тепер як Винник": Остапчук на тлі чуток про розлучення з'явився у несподіваному місці, фото.

Також Politeka писала, що "Тільки на необхідне": Гросу після переїзду до Америки розповіла, скільки потрібно грошей, щоб жити там.