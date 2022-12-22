Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість, яка цього року була суддею Національного відбору на Євробачення-2023, поділилася кадрами із лаштунків та показала в деталях свій незвичайний образ.

Як видно, на нових фотографіях Юлія зафіксована у метро, ​​де проходили зйомки, на деяких знімках вона позує в компанії зіркових колег та переможців Нацвідбору. Як видно, для заходу співачка обрала незвичайний образ – на ній довга темна спідниця із напівпрозорим топом та довгим сріблястим пальто. Особливо привертає увагу "космічна" зачіска Юлі, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Саніна написала: "Ще трохи фото". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Космічна!".

"Юліє, я обожнюю вас і музику The Hardkiss".

"Дуже красива".

"Перша – фотка на паспорт моєї мрії".

"Ви неймовірна!".

"Трійка гідних суддів повністю розділяла ваше рішення".

"Неймовірно гарна".

"Юля, я вас обожнюю".

"Це просто вау".

"Красуня".

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