Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість, яка цього року була суддею Національного відбору на Євробачення-2023, поділилася кадрами із лаштунків та показала в деталях свій незвичайний образ.
Як видно, на нових фотографіях Юлія зафіксована у метро, де проходили зйомки, на деяких знімках вона позує в компанії зіркових колег та переможців Нацвідбору. Як видно, для заходу співачка обрала незвичайний образ – на ній довга темна спідниця із напівпрозорим топом та довгим сріблястим пальто. Особливо привертає увагу "космічна" зачіска Юлі, а на її обличчі яскравий макіяж.
У підписі до публікації Саніна написала: "Ще трохи фото". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Космічна!".
"Юліє, я обожнюю вас і музику The Hardkiss".
"Дуже красива".
"Перша – фотка на паспорт моєї мрії".
"Ви неймовірна!".
"Трійка гідних суддів повністю розділяла ваше рішення".
"Неймовірно гарна".
"Юля, я вас обожнюю".
"Це просто вау".
"Красуня".
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Тіну Кароль несподівано розкритикували після нового відеозвернення: "Нагадують клоуна"
"Це більше не секрет": в родині важкохворого Брюса Вілліса очікується поповнення
Аварійні відключення: в "Укренерго" повідомили, в яких областях сьогодні не буде світла
У Польщі українець напав на свого друга, все закінчилося трагічно: "не хотів віддавати йому..."
Нагадаємо "Я завжди буду відкрита": Jerry Heil після Нацвідбору несподівано запропонувала свою допомогу гурту TVORCHI.
Як повідомляла Politeka, "Ти тепер як Винник": Остапчук на тлі чуток про розлучення з'явився у несподіваному місці, фото.
Також Politeka писала, що "Тільки на необхідне": Гросу після переїзду до Америки розповіла, скільки потрібно грошей, щоб жити там.