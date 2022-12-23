Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка з початку війни залишається в Україні і зараз чекає на дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка показала відео зі свого виступу перед військовими.

Як видно, Світлану знято на сцені невеликої зали, в якій зібралися українські захисники. Перед камерою вона з'явилася у вільній білосніжній сукні, яка трохи прикрила вагітний живіт, і в таких же білих чоботях. Її вогняне руде волосся розпущене і недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Тарабарова написала: "Куди? Ти ж вагітна!". Багато людей крутять пальцем, багато не розуміє "чому?". Я для себе відповідь дала ще у 2014-му. Ці хлопці кілька днів тому були на сході, там де зараз справжнеє пекло. Дати хоч краплю тепла і зігріти музикою, обіймами це вкрай важливо - бо вони там заради нас. Вони не втомлюються захищати нас, ми ж мусимо не втомлюватись дякувати та за можливості донатити на ЗСУ".

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