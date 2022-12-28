Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка з початку війни залишалася у Києві, продовжує підтримувати громадян та всіляко допомагає українцям. Також зірка намагається звернути увагу на різні проблеми у суспільстві.
Цього разу Ольга написала, що на сьогоднішній день усі наші думки та молитви за наших героїв, незламних захисників України!
«У чому інновація: на території центру військові після тяжких поранень зможуть проходити медичну та психологічну реабілітацію, а також соціалізуватись та адаптуватися до нових умов життя завдяки праці! Я впевнена, центру Захисник – бути! Але за нашої з вами підтримки!» – поділилася Ольга.
Вона розповіла, як заради підтримки відправляє два свої лоти.
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«Максим, працюючи за кордом, достеменно знає, що відбувається в країні, адже його батьки перебувають в Україні. Тому він особисто підтримує проект реабілітаційного хаба не на словах у справі!» – каже Ольга.
Шанувальники підтримали Сумську:
«Це надважливо; Ольга, Ви незламна патріотка! Захоплюємося Вами. Слава Україні!; Це супер".
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