Українська телеведуча та блогер Леся Нікітюк показала, як змінився інтер'єр її квартири напередодні Нового Року.

Леся Нікітюк прикрасила штучну ялинку гарними новорічними кулями, а камін гірляндами та новорічними шкарпетками.

Також на кадрах, опублікованих телеведучою на її сторінці в Інстаграм, можна побачити великий подарунок у гарній упаковці та фігурку Санта Клауса з дзвіночком у руці.

Потрапив на відео і красуньчик, з яким Леся Нікітюк живе – пес Рафчик. Свого улюбленця телеведуча теж прикрасила – Рафік став володарем маленької сріблястої корони.

Додамо, що минулий Новий Рік Леся Нікітюк відзначала у Карпатах. Телеведуча навіть хвалилася своїм новорічним образом – прозорим корсетом та сумкою за 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк різко поставила на місце своїх заздрісників та ворогів.

Також повідомлялося, що Нікітюк розсердило зауваження щодо її зовнішності.

Крім того, Politeka.net писала, що екс-партнер Нікітюк з "Танців із зірками" за час війни схуд на 15 кг.