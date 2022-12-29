Популярний український музикант та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який з початку війни пішов служити в українське військо, відправивши дружину та дітей за кордон, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав фото зі свого виступу та розповіла про перший спочатку війни сольний концерт гурту "Антитіла".

На новій фотографії Тарас зображений на сцені з мікрофоном у руках. Артист зізнався, що сцену довелося підкорювати заново, а мікрофон виявився важчим, ніж раніше. На знімку виконавець з'явився у скромному вбранні з яскравою зеленою кофтою та бежевим піджаком, а на його обличчі з'явилася густіша борода.

У підписі до публікації Тополя написав: "Київ. Вечір - триста сьомий. Настрій - відвикли від… Місяць - норовлива сцена. Перший сольний концерт Antytila / Антитіла з початку великої війни. Відчуття як ніби знову вчишся ходити. І грати. І співати. Мікрофон виявився важчим ніж здавалося. Сцена як дикий мустанг, тож прийшлося приборкувати. Але, завдяки вам, люди, все вдалося. Дякуємо! Слава ЗСУ! Слава Україні!".

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