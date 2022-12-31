Лідер "Бумбокс" Андрій Хливнюк звернувся до фанатів у важливий для себе день.

Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк – відомий український співак, який є фронтменом гурту "Бумбокс". А після 24 лютого знаменитість пішла захищати Україну. Не забуває Хливнюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка привітала себе з днем ​​народження.

"З днем ​​народження мене", - написав Хливлюк і звернувся до українців у військовій формі. Зірка попросив не поздоровляти його, а допомогти донатом на безпілотники.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"З Днем народження! Дякую за все, що ви робите! Мрію знову потрапити на ваш концерт (вже збилася з рахунку який саме, десь з десяток точно)";

"Андрію, вітаю вас! Натхнення, бережіть себе. Дякую вам за все, що робите";

"Вітаю з Днем народження! Хай зберігає Господь! Віримо в нашу перемогу, бо Бог і справді на нашому боці!".

Нагадаємо, лідер "Бумбокс" Хливнюк розповів, які у нього обов'язки та чи вбивав він особисто ворогів.

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