Як пише Politeka.net , Сергій Бабкін - відомий український співак, який одружений з актрисою Сніжаною, яка народила йому двох дітей. Також у пари є третій син Артур, який у дружини Сергія з'явився ще до стосунків із ним, але має прізвище Бабкіну. Не забуває Сніжана і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А на цей раз знаменитість поділилася фотографією з дітьми.

"Готові до Нового? У нас сьогодні так!"

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Як знущання звучить. А у нас повітряна тривога вже 2,5 години та попадання по місту. З новим роком!";

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Нагадаємо, дружина Бабкіна нарвалася на критику через відпочинок на Кіпрі, зірка відповіла

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