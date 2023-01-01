Як пише Politeka.net , Сергій Бабкін - відомий український співак, який одружений з актрисою Сніжаною, яка народила йому двох дітей. Також у пари є третій син Артур, який у дружини Сергія з'явився ще до стосунків із ним, але має прізвище Бабкіну. Не забуває Сніжана і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А на цей раз знаменитість поділилася фотографією з дітьми.

"Готові до Нового? У нас сьогодні так!"

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Як знущання звучить. А у нас повітряна тривога вже 2,5 години та попадання по місту. З новим роком!";

"Ви повернулися до Харкова?";

"А до чого тут дід мороз чи хто він у вас до нового року? Діда морозу на новий рік вигадала радянська влада У всьому світі – Святий Миколай і на Різдво".

Нагадаємо, дружина Бабкіна нарвалася на критику через відпочинок на Кіпрі, зірка відповіла

А ще Politeka повідомляла, що Сніжана Бабкіна чесно показала, як відзначали день народження чоловіка-музиканта

Також Politeka повідомляла, що виглядають як ровесниці: Сніжана Бабкіна показала моложаву маму-іменинницю