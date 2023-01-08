Як повідомляє Politeka.net , українська актриса Ольга Сумська звернулася до українців зі зверненням щодо свята. Також зірка супроводжувала пост пам'ятний уривок зі старого мюзиклу, в якому брала участь із колегами.
«Різдвяне… 🎄 Для шанувальників нашого легендарного мюзиклу «Вечори на хуторі у Диканьки» відео «За кадром», або матеріал, який не увійшов до фільму… Чого тільки варта наша бійка двох пліткарок разом @v_serduchka ❤️🤩😂! подумати, що саме цей невеликий епізод і моя «дура з трояндою», яку мені запропонував зіграти Семен Горов і продюсер alexgoncharenko, так запам'ятається глядачам..!
Звісно, дует відбувся завдяки партнерству з талановитим Андрієм Данилком, який видавав такі та щоразу знімальна група була у захваті! Золотий час українського телебачення…» - розповіла Ольга.
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Раніше актриса показала, як її сім'я збиралася разом із обіднім столом та весело проводила час разом.
На одній із фотографій Тоня позувала разом зі своїм відомим батьком. На думку Сумської, Паперна дуже схожа на свого тата.
"Татава донька", - підписала кадр Ольга Сумська.
Нагадаємо, що Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.
Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.
Також Politeka писала, що біля країни жорстко розкритикувала Матвієнко із Сумською, зірка відповіла.