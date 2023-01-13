Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала у чарівні кадри зі своїми дітьми, приурочивши їх до Дня доньки.
Як видно, на фотографіях Лілія показала яскраві моменти із доньками – Діаною та Поліною, а на деяких кадрах можна побачити ще й її чоловіка Андрія Дикого. За словами телезірки, День доньки вона відзначила зі старшою, а молодшу обов'язково привітає перед сном.
У підписі до публікації Лілія написала: "Відзначаю із старшою всесвітній день донечки! Молодшу поцілую перед сном у маківку і ще раз подякую світові за два своїх найбільших щастя. Мами донечок - пишіть! Давайте у цьому пості трохи повихваляємось своїми дітками".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:
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"Дочка для мами – це душа сповнена любові, океан ніжності та безмежний Всесвіт емоцій. Теж є двоє принцес. Люблю безмежно!".
"Дай Бог усім нашим дівчаткам щасливої долі на багато років! А ваші дівчатка - лялечки!".
"З днем дочок! Моє серце гріють дві мої красуні, моя гордість та радість. Нехай усі наші діти, незалежно від віку, будуть здорові, щасливі та живуть у мирній Україні".
"А я нещодавно прочитала, що дочка - це комплімент жінці від Бога! А ви, Ліля, отримали два! А в мене одна дочка, мій всесвіт".
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