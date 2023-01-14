Популярна українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка та кума Ані Лорак Лілія Подкопаєва, яка одружена з американським бізнесменом та окрім старших дітей виховує маленьку дочку, народжену у другому шлюбі, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка спорту виклала у своєму профілі кадри з благодійного заходу, який українці влаштували в американській Атланті.

На фото та відео можна побачити, що захід проходив у теплій музичній атмосфері, а гостей радували своїми виступами красуні-українки в національних костюмах. За словами Лілії, на цьому концерті українська громада Атланти збирала кошти на благодійність.

Судячи з фото, Підкопаєва прийшла на вечірку з чоловіком-бізнесменом Ігорем Дубинським. Для появи гімнастка вибрала скромний образ – на ній широкі джинси і темний топ, поверх якого вона накинула вкорочений чорний піджак, а доповнила образ червоною сумочкою-клатчем.

У підписі до публікації Лілія написала: "Ще один великий захід за участю української громади в Атланті зі збору коштів на благодійність. СЛАВА УКРАЇНІ! Зберігайте спокій та збирайте кошти!"

Користувачі відразу почали коментувати нові фото чемпіонки:

"Дякую за вашу підтримку!".

"До мурашок".

"Слава героям".

"Слава Україні! Дякую, що залишаєтеся українкою і в США".

"Вау, чудова музика".

"Лілія, яка ви красуня".

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