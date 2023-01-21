Популярна телеведуча Катерина Осадча показала рідкісне фото зі свого дитинства, коли вона вперше приїхала в Крим.

На своїй сторінці в Instagram зірка зворушливо привітала українців із Днем автономноі республіки Крим, який відзначають 20 січня.

"На цьому фото мені 14 і вперше приїхала в Крим, я до сьогодні пам’ятаю своє захоплення краєвидами і ароматами Криму. Потім було багато поїздок і відрядженнь в наш Крим…. Відпочинок з малим Ілюшою, літні зйомки і навіть взимку пальми під шапкою снігу… І пам‘ятаю свою останню перед 14 роком поїздку, це було відрядження, зйомки фестивалю в серпні, ми вилітали і на летовище насувалась гроза, навіть десь в архіві залишилося фото літака з величезною чорною хмарою, тоді ж звичайно ніхто не шукав в цьому якихось прихованих значень …", — пригадує Катерина Осадча.

На опублікованому фото юна Катя позує разом зі своїм батьком на тлі кримського пейзажу.

"Я вірю, що в своєму житті я ще побачу наш український Крим. Не будемо забігати на перед і випереджати події :) але візуалізую себе з мікрофоном на сцені концертного залу Фестивальний!", — додала ведуча.

Українці в коментарях підтримали Катерину Осадчу та діляться своїми історіми, пов'язаними з українським півостровом:

"Наш любий Крим ❤️❤️❤️ побачимося";

"Боже, як я сумую за нашим Кримом...досі пам'ятаю, як він пахне😢";

"Наш назавжди!".

Нагадаємо, Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

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