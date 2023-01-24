Ілона Гвоздьова, яка є багаторазовою учасницею та переможницею шоу "Танці зі зірками", розкрила, від якої хвороби страждає.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram хореографка поскаржилася на свій стан та звернулася до українців.

"Дивне відчуття,коли ти лежиш на спині і кожен рух завдає тобі такого болю, що аж дихання перехоплює на мить - а це всього навсього протяг м’язів, або як сказав лікар - гостра цервікобрахіалгія 😒Будьте уважні до себе і свого здоров’я і не намагайтеся займатися самолікуванням або самодіагнозами! Якби я без попереднього обстеження пішла на масаж, то завдала би своєму здоров’ю ще більшого болю і проблем", — пише Ілона Гвоздьова.

На весь поточний тиждень в танцюристки прописаний постільний режим, уколи, мазь та процедури у фізкабінеті.

Але Ілона Гвоздьова не втрачає оптимізму та вже вигадала, як буде розважатися в цей час.

"Поки буду сумувати за своїм активним життям, буду писати дописи, викладати фото і робити сторі. Оберіть, яка з 10 фото вам сподобалась більше за всі… та підтримайте мене ♥️", — звернулася вона до шанувальників та показала низку ефектних світлин із однієї фотосесії.

Українці в коментарях підтримали зірку "Танців з зірками" та засипали її компліментами:

"Швидшого одужання. Бережіть себе, Ілоно";

"Кожне фото особливе ☺️ Красуня 😍";

"Тендітна, ніжна на більшості фото) Важко без звичайного життя в постійному русі, але тримайтеся і бережіть себе ❤️".

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.

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