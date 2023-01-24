Цього разу на своїй сторінці в Instagram хореографка поскаржилася на свій стан та звернулася до українців.
"Дивне відчуття,коли ти лежиш на спині і кожен рух завдає тобі такого болю, що аж дихання перехоплює на мить - а це всього навсього протяг м’язів, або як сказав лікар - гостра цервікобрахіалгія 😒Будьте уважні до себе і свого здоров’я і не намагайтеся займатися самолікуванням або самодіагнозами! Якби я без попереднього обстеження пішла на масаж, то завдала би своєму здоров’ю ще більшого болю і проблем", — пише Ілона Гвоздьова.
На весь поточний тиждень в танцюристки прописаний постільний режим, уколи, мазь та процедури у фізкабінеті.
Але Ілона Гвоздьова не втрачає оптимізму та вже вигадала, як буде розважатися в цей час.
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"Поки буду сумувати за своїм активним життям, буду писати дописи, викладати фото і робити сторі. Оберіть, яка з 10 фото вам сподобалась більше за всі… та підтримайте мене ♥️", — звернулася вона до шанувальників та показала низку ефектних світлин із однієї фотосесії.
Українці в коментарях підтримали зірку "Танців з зірками" та засипали її компліментами:
"Швидшого одужання. Бережіть себе, Ілоно";
"Кожне фото особливе ☺️ Красуня 😍";
"Тендітна, ніжна на більшості фото) Важко без звичайного життя в постійному русі, але тримайтеся і бережіть себе ❤️".
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.
Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила виглядом у мереживній піжамі.
Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.