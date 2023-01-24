Раміна Есхакзай у робочих справах наважилася приїхати в найгарячішу точку України – Бахмут. Під час зйомки розпочався артилерійський обстріл міста, і журналістка вперше відчула на собі, що це таке. Ведучу заспокоювали українські військові, оператори та її наречений Євген Пронін, який встигав ще й жартувати з коханої. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Раміна опублікувала кадри з небезпечної поїздки.
"Друзі, не переживайте, я вже їду в Київ. Завтра викладу відео з поїздки в Бахмут. Я вперше потрапила під артилерійський обстріл, злякалася. Хлопці - оператори вже не перший раз працюють на таких напрямках, тому в них інша реакція. Якби поруч зі мною не було наших військових, я би там не знаю, що робила! А Женя ще підколювати мене встигав 😏", — написала Есхакзай під відео.
У коментарях ведуча додала, що військовий із позивним Тесла заспокоював її тим, що постріли йдуть далеко, метрів за 800 від них.
"Це жахливо. До такого не треба і не можна звикати. Не знаю, як люди витримують жити під обстрілами, коли ще є можливіть виїхати. Коли немає, ще тяжче", — наголосила Раміна.
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