Як пише Politeka.net, Камалія - відома українська артистка, яку прозвали найбагатшою співачкою України, оскільки вона вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого співачка зайнялася благодійністю, підтримуючи українських біженців. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де цього разу поділилася фотографією, де дочки Арабелла та Мірабела були зовсім малеча.
"Приєднуємося до флешмобу" свободу леопардам. А фото архівне, майже 8 років", – написала Камалія.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Так. Дуже потрібні! Дякую вам";
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"Дорога Камалія, ви і вся ваша родина, дуже приємні і чудові люди, скільки ви вже зробили і робите для нашої рідної України";
"Всього вам хорошого! Ви дуже хороша родина";
"Гарна, хороша сім'я, приємно завжди на них дивитися і заряджатися добром";
"Які ж гарні. Пупсики".
Нагадаємо, найбагатша співачка України вразила кадром із чоловіком-мільярдером та доньками у центрі Києва .
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