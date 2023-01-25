Артистка Камалія, яка стала найбагатшою співачкою України, показала, як виглядали доньки-близнючки після народження.

Як пише Politeka.net, Камалія - ​​відома українська артистка, яку прозвали найбагатшою співачкою України, оскільки вона вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого співачка зайнялася благодійністю, підтримуючи українських біженців. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де цього разу поділилася фотографією, де дочки Арабелла та Мірабела були зовсім малеча.

"Приєднуємося до флешмобу" свободу леопардам. А фото архівне, майже 8 років", – написала Камалія.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Так. Дуже потрібні! Дякую вам";

"Дорога Камалія, ви і вся ваша родина, дуже приємні і чудові люди, скільки ви вже зробили і робите для нашої рідної України";

"Всього вам хорошого! Ви дуже хороша родина";

"Гарна, хороша сім'я, приємно завжди на них дивитися і заряджатися добром";



"Які ж гарні. Пупсики".

Нагадаємо, найбагатша співачка України вразила кадром із чоловіком-мільярдером та доньками у центрі Києва .

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