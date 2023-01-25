Ольга Цибульська вирішила приєднатися до челенджу, щоб підтримати своєрідним способом країну. Сьогодні в Інстаграм можна побачити багато постів із хештегом «#FreeTheLeopards», не залишилася осторонь і телеведуча.

«Не бійтеся передавати нам Леопарди. Українські хлопці знають, що робити з кішечкою», - зауважила Ольга.

Напевно, всі вже помітили, що вся стрічка новин в Інстаграм зірок фактично забита кадрами в одязі з леопардовим принтом і хештегом #FreeTheLeopards. Після того, як у Бундестазі 20 січня Україні не погодили постачання бойових танків Leopard 2, тисячі людей вийшли на протест із вимогою зробити це. Для боротьби проти ворога нашим ЗСУ потрібні танки Leopard.

Тому європейці та українці об'єдналися у флешмобі, нагадуючи таким чином про важливість надання озброєння нашій країні. Ольга у образі хижачки також нагадала про це.

Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська зізналася, через що довелося пройти заради популярності

А ще Politeka писала, що Цибульська поділилася потаємним та назвала табу у вихованні сина Нестора

Також Politeka повідомляла, що Цибульська чесно відповіла, чи готова на пластичну операцію заради успіхів у кар'єрі.