Відома артистка Ганна Саліванчук приєдналася до ініціативи, показуючи архівний кадр у леопардовому одязі. Як відомо, багато її колег уже підтримали рух #FreeTheLeopards.

Суть його в тому, щоб одягнути щось із леопардовим принтом, зробити фото, викласти в мережу з хештегом #freetheleopards. Потім слід пояснити фоловерам, чому необхідно підтримати цей флешмоб.

Справа в тому, що як у Бундестазі 20 січня Україні не погодили постачання бойових танків Leopard 2, тисячі людей вийшли на протест із вимогою зробити це. Тому європейці та українці об'єдналися у флешмобі.

Настя Каменських, Леся Нікітюк, Ольга Цибульська та інші артистки вже показали свої кадри із закликом підтримати країну. Осторонь не залишилася і Саліванчук.

Раніше, за словами зірки, вона навіть забороняла собі плакати, щоб не розслаблятися.

«За кожною сильною жінкою ховається слабка дівчинка, яка хоче, щоби її пошкодували. Плач – одна із фізіологічних реакцій людини, що супроводжує стрес. Як правило, виникає при сильному страху, болю, печалі, жалості, агресії чи радості.

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