Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася відео, де показала вечірку, організовану її жіночим клубом.

Як відомо, під час війни Ілона об'єдналася навколо себе активних та творчих жінок, і вони почали організовувати вечірки. На цих заходах жінки, серед яких багато знаменитостей, виступають, читають вірші, співають, танцюють, спілкуються та весело проводять час, а заразом і збирають кошти для підтримки українців.

Так, цього разу Гвоздьова поділилася у соцмережі відео із чергової гламурної вечірки, яку вона організувала. У підписі до публікації хореограф розповіла:

"Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо. І ви раптом виявите, що робите неможливе. – Св. Франциск Асізський. Ми знову це зробили, ми знову отримали маленьку перемогу! Я вдячна усім, хто став і продовжує ставати невід’ємною частиною нашої жіночої спільноти, допомагає нам та підтримує творчістю, силою, грошима, турботою та увагою. З любов’ю до кожного з Вас!"

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