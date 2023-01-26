Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала миле фото та розповіла про чергову ракетну атаку росіян.

На новій фотографії Катя знята в автомобілі, мабуть, знімок був зроблений цього ранку після чергової атаки російських окупантів. Перед камерою вона з'явилася у темному пухнастому кардигані з яскравим орнаментом, її волосся зібране в акуратний пучок, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Осадча поділилася своїми думками про незламність українців під час війни: "Шахідні атаки і ракетні обстріли з перервою на чотири години сну. Вночі рахували залпи ппо, зранку ракети в бік міста. В нашій новій реальності ми підлаштовуємося життя під тривоги, переносимо справи, через ракетні атаки, це не можливо пояснити нікому в світі, окрім як показати, як живуть українці. Так, ми не з каменю і наші нерви розхитуються, але ми не можемо сісти і розклеїтися. Після кожної такої ночі і ранку ми ще зліші і ще більше хочемо робити задля перемоги. Кого ви хочете перемогти? Немає світла - буде генератор. Немає води - знайдеться вода в пляшці. Немає зв‘язку - підладнаємо повербанк до роутера. Головне, щоб були МИ! Щирі співчуття родинам загиблих. Як ви? Як оговтуєтеся після ночі і ранку?".

Нагадаємо, "Продовжується наша боротьба": екс-підопічна Монатіка Ліда Лі похвалилася важливою нагородою.

Як повідомляла Politeka, "Ти стала прикладом": українці зворушливо привітали Тіну Кароль з днем ​​народження, фото.

Також Politeka писала, що "Обіймаю і ціную кожного": Огневич захопилася згуртованістю українців у біді.